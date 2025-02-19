Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, parkta çalışırken bulduğu yüklü parayı polise teslim eden belediye personeli Yüksel Soylu’yu makamında ağırladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hafta sonu Mevlana Mahallesindeki görev alanı olan Şehit Polis Memuru Yaşar Şimşek Parkı'nda çalıştığı esnada karlar üzerinde yüklü miktarda Türk Lirası bulan park ve bahçeler müdürlüğünde görevli Yüksel Soylu ile bir araya geldi.

Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Kılıç’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Yalçın, Soylu’ya gösterdiği örnek davranışından ötürü teşekkür etti.

“SOYADIN GİBİ SOYLUSUN”

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Başkan Yalçın, olayın meydana gelişini anlatan Soylu’yu takdir ederek, “Soyadın gibi kendin de soylusun. Gösterdiğin bu örnek davranışın için tebrik ve takdir ederek gözlerinden öpüyorum. Bizleri onurlandırdın. Ailene selamlarımızı ilet.” dedi.

“İNŞALLAH SAHİBİNE ULAŞIR”

Parkın görevlisi Yüksel Soylu da çalışırken karlar üzerinde bulduğu yüklü miktar parayı polisi arayarak Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim ettiğini söyledi. Soylu, “İnşallah para sahibine ulaşır” diye konuştu.

BAŞKAN YALÇIN’DAN HEDİYELER

Görüşmenin sonunda Başkan Yalçın, Soylu’ya çeşitli hediyeler verirken çocuklarına da oyuncak gönderdi.