Kayseri Talas Belediyesi tarafından kültür, sanat ve edebiyata gönül verenlerin yazarlarla buluştuğu Yazar Okulu Seminerleri programı başladı. Seminerlerin ilkinde gençlerle bir araya gelen eğitimci yazar Mustafa Balaban, tecrübelerini paylaştı.

KAYSERİ (İGFA) - Eğitim ve edebiyat dünyasına sağladığı katkılarda dikkat çeken Kayseri Talas Belediyesi’nde yepyeni bir program başladı.

Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Yazar Okulu Seminerleri programıyla kültür ve edebiyat dünyası ile gençler buluştu.

İlk programda eğitimci yazar Mustafa Balaban, deneme ve köşe yazısı konularındaki bilgi ve birikimlerini gençlere sunum eşliğinde sohbet havasında anlattı.

BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Programın sonunda açıklamalarda bulunan Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, Yazar Okulu Seminerleri programının düzenlenmesinden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

Programın sonunda katılımcılara kitaplardan oluşan set hediye edildi.

Denemeden köşe yazısına, hikayeden medya, gezi ve hatıraya, yazım kurallarından çocuk edebiyatı, roman, söyleşi ve şiire kadar bir çok konuda önemli isimlerin konuşmacı olarak katılacağı seminerlerin bir sonraki konuğu yazar Ahmet Sıvacı olacak. Hikaye konusunda bilgilerin anlatılacağı program 13 Aralık Cuma günü saat 14.00’te yine 7/24 Kütüphane’de düzenlenecek.