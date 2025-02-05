Kayseri Talas Belediye Meclisi toplanarak 2025 yılı Şubat ayı toplantısında gündemde bulunan 14 maddeyi karara bağladı. Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Bolu Kartalkaya’daki bir otelde meydana gelen yangınla ilişkili olarak belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili, “2023 yılından bu yana ilçemizdeki 1532 binanın yangın merdivenleri, yangın tüpleri ve çatı temizliği gibi konularda denetimini yaptık. İnşallah yangın olmaz demekle olmaz. Bizler görevimizi yapıyoruz” dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuşmasına Şubat ayı toplantısında alınan kararların hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Bu arada içimizi yakan Bolu’daki otelden dolayı da can verenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bu olaydan belediyeler olarak birtakım çıkarımlarımız olacak. Talas’ımızda her bina bir otel büyüklüğünde. Yani bir binamızda yangın çıkan oteldekinden daha fazla insan var. O nedenle de biz tedbirli olmak durumundayız. Bu bağlamda biz, 2023 yılının başından itibaren apartman yöneticilerine yangın merdivenleri, sığınaklar, yangın tüpleri ve çatılarla ilgili yazı yazıp tebliğ ettikten sonra bu duyuruyu binalara astık.

Kanuna göre buraların temiz tutulması, yangın merdivenleri, yangın hortumlarının sağlam ve çalışır halde bulundurulması apartman yöneticilerinin sorumluluğunda. Bunu da apartman yöneticileri derneği ile görüştük ve önümüzdeki hafta toplantı yaparak, sonrasında da istedikleri takdirde apartmanlarla toplantı yapacağız. Bu arada yangın merdivenlerinin boş tutulmaması nedeniyle 16 binaya idari para cezası uyguladık. Biz, görevimizi yapacağız. İnşallah yangın olmaz demekle yangının önüne geçilmiyor.” diye konuştu.

ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI’NA ‘ÜLKÜCÜ ŞEHİTLER ANITI’

Talas Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen Şubat ayı oturumunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na ait raporlar ile çeşitli müdürlüklere ait konular görüşüldü. Mecliste ayrıca tüm masrafları MHP Talas İlçe Teşkilatı tarafından karşılanmak üzere Alparslan Türkeş Parkı’na ‘Ülkücü Şehitler Anıtı’ yapılmasına dair gündem maddesi de görüşülerek kabul edildi.

Meclis oturumu, 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 16.00’da toplanacak.