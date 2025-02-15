Kayseri Talas Belediyesi’nin ilçe genelindeki okullara yönelik yürüttüğü detaylı hijyen ve dezenfeksiyon çalışması, soğuk ve kar yağışına rağmen hız kesmeden devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Okulların açılmasıyla birlikte ilçe genelindeki 59 eğitim kurumunun tamamı için kolları sıvayan Kayseri Talas Belediyesi ekipleri, düzenli olarak temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştiriyor.

İki ekip halinde yürütülen çalışmalarda bahçeler başta olmak üzere kazan daireleri de dahil edilerek lavabolar, tuvaletler, kapılar, koridorlar ve sınıflar ile okulun her noktası temizlenip dezenfekte ediliyor.

Yapılan çalışmalarla öğrencilerin temiz ve hijyenik ortamda eğitim almalarına imkan sağlanıyor.

HER AY DÜZENLİ DEVAM EDİYOR

Okul yöneticileri sunulan hizmetten dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ederken veliler de çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tuvalet ve lavabolar başta olmak üzere okullarında her ay düzenli olarak temizlik yapıldığına dikkat çeken veliler, “Sağ olsun Talas Belediye Başkanımız evlatlarımızın daha temiz ve sağlıklı ortamlarda eğitim alması konusunda çok hassas davranıyor. Her ay düzenli olarak ekipleri gönderip temizlik yaptırıyor. Gerek dezenfekte ve hijyen çalışması gerekse okulların haşerelere karşı ilaçlanması çok doğru ve önemli bir yaklaşım. Bu nedenle başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.