Kayseri'nin Talas Belediyesi’nin ilçe genelindeki okullara yönelik olarak başlatmış olduğu bakım onarım ve tadilat çalışmaları hızla sürüyor. Program kapsamında ilçedeki okullarda çevre düzenlemesiyle birlikte iç ve dış yenilemeleri gerçekleştiriliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesindeki 13 okulda başlatılan çalışma kapsamında çevre düzenlemesi, çatı tadilatı, dış cephe yalıtımı ve boyanması, iç bölümlerin boyanması ile tuvalet ve lavaboların yenilenmesi gibi işler yapılıyor.

“EĞİTİME DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ihtiyaç duyulan her alanda hizmet üretmeye gayret ettiklerini ifade ederek, “Sadece belediyemize ait görev ve sorumluluk alanında değil, toplumun tamamını ilgilendiren okul ve diğer kamusal alanlarda da iş yapmayı, gerekli desteği sağlamayı kendimize görev sayıyoruz. Bu kapsamda ilçemizdeki 13 okulda toplam 2 milyon değerinde tamir, tadilat ve yenileme çalışması yapıyoruz. Yavrularımızı yeni eğitim öğretim yılında pırıl pırıl okullar karşılayacak. Eğitime desteğimiz her zaman sürecek. Bir yandan yeni okul binaları kazandırırken bir yandan da bakım, onarım ve tadilata ihtiyaç duyulan okulları baştan aşağı yeniliyoruz. Eğitim bizim için her zaman öncelikli işlerden birisi” dedi.