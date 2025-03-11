Kayseri Talas Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle akülü engelli aracı yardım projesi kapsamında temin edilen 23 araç, düzenlenen programla ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

KAYSERİ (İGFA) - Esma Hatun Sosyal Tesisi’nde düzenlenen programa AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Fabrika Müdürü Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve şehir protokolü katıldı.

Törenin açılışında konuşan hayırsever Av. Sertaç Aydın, “Yurt dışında yaşayan dayım Murat Aydın, sandalyelerin temini ve nakliyesi konusunda seferberlik başlattı. 5 yıldır senede bir veya iki defa Kayseri ve çevresine sandalyeleri temin ediyoruz. Bunların engellere temininde emeği geçen sayın belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“İYİLİKLE DOKUNMAK MUTLU EDİYOR”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Böyle mübarek bir günde iyilikle dokunmak herkesi mutlu ediyor. Hepimiz sınavdayız ve engelli adayıyız. 3 yıldan bu yana 54 tane akülü araç ve 112 tane tekerlekli sandalyeyi dağıttık. Hollanda’daki hemşehrilerimizin bu duyarlılığı bizi de memnun ediyor. 2019 yılından beri akülü araçları tamir ve bakım merkezimiz hizmet veriyor. Bu araçları kullanan arkadaşlarımızın en büyük korkusu ‘ya yolda bozulursa’ oluyordu. Şimdi bize bir telefon ederek ekiplerimiz gidip arkadaşımızı evine bırakıp aracı tamir edip tekrar sahibine ulaştırıyor. Bugüne kadar 1677 aracı tamir ettik. O anda ihtiyacı olan insana yardımcı olmak kadar güzel bir şey yok” diye konuştu.

“TALAS BELEDİYESİ GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR”

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, engellilere destek konusunda Türkiye’de en önde gelen belediyelerdin birisinin Talas Belediyesi olduğunu belirtirken, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Talas Belediyesi’nin göğsü kabartan hizmetler yaptığını söyledi.

Cıngı, bu hayra vesile olan herkese şükranlarını sunarken, araçları teslim alanlara iyi günlerde kullanmaları temennisinde bulundu.

“BOZULURSA ARKASINDA TALAS BELEDİYESİ VAR”

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, hayırseverleri ve Başkan Yalçın’a teşekkür ederken, “Olur ya bozulursa arkamızda Talas Belediyesi var güvencesi bence dünyada alınacak duaların önemli bir kısmı. Önce hayır sahiplerimiz sonra da belediye başkanımız ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ENGELLİLERDEN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Eftal Özkartal ve araçları teslim alan ihtiyaç sahipleri de engellilere yönelik çalışmalarından dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından akülü araçlar ihtiyaç sahiplerine teslim edilirken, törende protokol tarafından hayırsever Av. Sertaç Aydın’a ve emeği geçenlere plaket takdim edildi.