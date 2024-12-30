Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan “Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi” açıldığı günden bu yana 11 aylık süreçte ziyaretçi akınına uğradı. Müzeyi gezen ziyaretçi sayısı ilk on bir ayda 129 bin 953 oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın, özellikle gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla hayata geçirdiği ve 9 Ocak’ta görkemli bir törenle açılışı yapılan müzeyi, 11 ayda 129 bin 953 kişi gezdi.

Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanında bulunan tarihi Osmanlı Kültür Sokağı girişindeki eski bir taş konağın içerisine oluşturulan müze, açıldığı günden bu yana her yaştan ve her kesimden vatandaş tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Özellikle 18 Mart Çanakkale Şehitleri ile 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi önemli günlerde yoğun ilgi gören müze, ziyaretçilerle dolup taşıyor. Milli ve manevi duyguların zirve yaptığı 30 Ağustos’ta ziyaretçi sayısı bir günde rekor kırarak 3 bin 580 kişi olmuştu. Müzeyi gezenler sergilenen eserleri çok beğendiklerini ve heyecanlandıklarını belirterek o günlere gittiklerini söyledi.

6 BİN 500 ORİJİNAL ESER

Toplam 5 bölümün yer aldığı ve adeta ziyaretçileri Çanakkale Savaşı’nın içine çeken bina içerisinde 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunuyor. Müzede Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Millî Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair 6 bin parça özel eserler de yer alıyor.

Ayrıca 5 bin 400 kitabın bulunduğu sergi ücretsiz şekilde gezilebiliyor.