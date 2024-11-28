Kayseri Talas Belediyesi tarafından “Sıfır Atık” projesi kapsamında ilçe geneline konulan tekstil atığı, kıyafet ve oyuncak kumbaraları yenilendi. İlçe genelinde 150 adet bulunan kumbaraların yüzeyine Talas Belediyesi’nin önemli çalışmaları giydirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'ta başta kıyafet olmak üzere kullanılmayan eşya ve oyuncakların toplanarak yeniden kullanılmasının amaçladığı atık eşya kumbaraları yeni yüzüne kavuştu.

Geri dönüşüm ve ekonomik katkı sağlamak amacıyla ilçe geneline yerleştirilen kumbaraların yüzeyine Ali Dağı 360 Kafe ve Yeşil Alan, Çanakkale’den Cumhuriyeti 100. Yıl Müzesi, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı ve Talas Sanat Galerisi gibi önemli çalışmaların görselleri giydirildi.

Bir yüzünde Talas Belediyesi'nin faaliyetlerinin yer aldığı giysi kumbaralarının ön yüzünde ise yanıcı madde, ıslak kıyafet, pet şişe, cam şişe, kağıt-karton, pil, çöp ve elektronik eşyaların atılmaması uyarısı yer alırken; ayakkabı, çanta, kazak, tişört, oyuncak, mont, battaniye ve spor malzemeleri gibi eşyaların konulması isteniyor.

GERİ DÖNÜŞÜME KATILMAYA ÇAĞRI

Konuyla ilgili kısar bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, atık eşya kumbaralarıyla sürdürülebilir geri dönüşüm uygulaması gerçekleştirdiklerini belirterek, “Vatandaşlarımız da evlerinde kullanmadıkları kıyafetleri, oyuncakları, ayakkabıları çöpe atmak yerine evlerinin yakınındaki giysi kumbaralarına bırakarak ekonomiye katkı sağlayıp çevre kirliliğinin önüne geçebilirler” dedi.