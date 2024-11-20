Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Millet Bahçesi’ne yapılması planlanan dağ kızağı parkuru projesiyle ilgili Ankara’da incelemelerde bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - 100 bin metrekarelik alanda yapım aşamaları süren Kayseri Talas Millet Bahçesi’ne çeşitli fonksiyonlar kazandırmak isteyen Başkan Yalçın, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte Ankara’ya gitti.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan dağ kızağı parkurunu inceleyen Başkan Mustafa Yalçın ve beraberindekiler, yetkililerden bilgiler aldı. Başkan Yalçın ve beraberindeki heyet daha sonra kızağa binerek parkuru test etti.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, “Talas Millet Bahçesi’nde hayata geçirmeyi planladığımız dağ kızağı parkuru için Ankara Keçiören'de incelemelerde bulunduk.” ifadelerini kullandı.