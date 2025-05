Kayseri Talas İnovasyon Merkezi, Teknofest KKTC 2025’te elde ettiği tarihi başarıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Her yaştan öğrenciden oluşan 5 takımıyla Türkiye genelindeki her kategoride finale kalmayı başaran Talas İnovasyon Merkezi, Türkiye’de bir kurumdan çıkan ve her kategoride finalist olan ilk ekip olarak tarihe geçti.

Elde edilen büyük başarı, Talas İnovasyon Merkezi’nin öğrencilere sağladığı kapsamlı eğitimlerin, gelişen teknolojiye entegre eğitim programlarının ve liderlik özelliklerini geliştiren projelerin bir sonucu olarak öne çıkıyor. 10 öğrenciden oluşan 5 takım, Teknofest KKTC 2025’te gösterdikleri performansla Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Alınan başarılar şu şekilde sıralandı: İlkokul Takımı: Türkiye 12’ncisi, Ortaokul Takımı: Türkiye 1’incisi, Lise Takımı: Türkiye 18’incisi, Üniversite Takımları: Türkiye 4’üncüsü ve 17’ncisi.

“SADECE MERKEZ DEĞİL, TEKNOLOJİ ÜSSÜ”

Başarıyı değerlendiren Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye olarak gençlere yönelik yatırımların her geçen gün arttığını belirterek, Talas İnovasyon Merkezi’nin sadece bir eğitim merkezi değil, aynı zamanda teknolojiye dair yenilikçi fikirlerin üretildiği bir üs haline geldiğini söyledi.

Başkan Yalçın şöyle konuştu: "Gençlerimizin gelişim süreçlerinde teknolojiyi doğru kullanabilmeleri ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edebilmeleri için her türlü alt yapıyı oluşturduk. Bugün, Talas İnovasyon Merkezi’nde eğitim alan gençlerimiz, robotik kodlama, 3D tasarım ve üretim, yapay zekâ, mobil ve web uygulama geliştirme gibi alanlarda önemli yetkinliklere sahip. Burada girişimcilik ve liderlik becerilerini geliştiriyorlar. Tüm bunlar, gençlerimizi yalnızca bilimsel başarıya değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk taşıyan bireyler haline de getiriyor."

GENÇLERE ÇOK YÖNLÜ GELİŞİM İMKANI

Başkan Yalçın, ayrıca Talas Espor Arena’nın gençlerin eğlenceli bir şekilde teknoloji ile buluştuğu ve espor kültürünün gelişimine katkı sağladığı bir merkez olarak büyük önem taşıdığının altını çizerek, "Bugün Talas Espor Arena ve İnovasyon Merkezi gibi projeler, sadece teknolojiye ilgi duyan gençlerimiz için değil, aynı zamanda espor alanında da önemli fırsatlar oluşturuyor. Talas Belediyesi olarak, gençlerimizi çok yönlü gelişim için desteklemeye ve onlara dünyada söz sahibi olabilecekleri alanlara yönlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

HEP DESTEK TAM DESTEK

Talas İnovasyon Merkezi’nin, Teknofest KKTC 2025’te her kategoride finale kalmasını yalnızca yerel bir başarı değil, gençlerin dünya sahnesine çıkma potansiyelini de gösteren bir örnek olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, destekleri aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.

HEDEF DÜNYA ÇAPINCA PROJELER

Talas İnovasyon Merkezi’nin Teknofest’teki başarısının ardından, şimdi gözler uluslararası başarıya çevrilmiş durumda. Başkan Yalçın, global başarıları daha büyük bir hedef olarak belirlediklerini ve bu başarıların, Talas’ı dünya çapında tanıtacak projelere dönüşeceğine inandığını sözlerine ekledi.