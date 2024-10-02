Kayseri Talas Belediyesi tarafından Kayseri’de bir ilke imza atılarak düzenlenen Türkiye’nin en büyük Antika Fuarı geniş yankı uyandırdı.

KAYSERİ (İGFA) - Mevlana Mahallesi Pazar Yerinde 28-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Antika Fuarı, antika meraklıları ile antika satıcılarını buluşturdu.

Kayseri Talas Belediyesi ile Denizli Tarihi Kültürel Varlıklar Derneği işbirliğinde 48 ilden antikacının katılımıyla gerçekleştirilen Antika Fuarı, büyük küçük herkesin ilgi odağı oldu.

Fuara Denizli’den geldiğini belirten satıcı Mustafa Gün, “Talas’ta Türkiye’nin en büyük Antika Fuarı’nın açılmasından memnuniyet duyduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“İLK KEZ BÖYLE BÜYÜK BİR FUAR”

Adıyaman Kahta’dan gelen Muhittin Karaman da, fuarın çok güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, “Bu etkinliği düzenleyen başta Talas Belediye Başkanımız olmaz üzere bütün yetkililere teşekkür ediyorum. Yıllardır antika ile uğraşıyorum. İlk kez böyle büyük bir fuar düzenlendi. Böyle bir fuarın ülkemizde olması gerçekten kayda değer bir gelişme. Bu tür etkinlikleri kıymetli buluyorum. Antika ve kültürümüze sahip çıkmak, bu değerli hazinelerimizi gelecek kuşaklara aktarmak bizi çok mutlu ediyor.” diye konuştu.

“BAŞKANLARA ÖRNEK OLSUN”

Konya’dan gelen Niyazi Eski de her ay Talas’a geleceğini kaydederek, “Her ildeki bütün belediye başkanlarımızdan böyle bir etkinlik bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin bu tür organizasyonlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Mustafa Ayık isimli vatandaş, şehir turizmine de çok katkı sağlayacağını söyledi.

KLASİK OTOMOBİLLERE YOĞUN İLGİ

Fuarda ayrıca Klasik Otomobilciler Derneği üyelerinin stant açarak sergilediği klasik araçlar da vatandaşları geçmişe götürdü.