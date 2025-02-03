Kayseri Şeker Süper Amatör Küme’de normal sezonun ardından küme düşen takımlar belli oldu.

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme’de 2024-2025 sezonunda normal sezon tamamlandı. Normal sezonun ardından gözler Play-Off ve Play-Out maçlarına çevrildi. Hafta sonu oynanan son maçların ardından 2 grupta 4 takım lige veda etti. A Grubu’nda Kayserigücü FK ile Sungur FK küme düşen takımlar olurken B Grubu’nda ise Tomarza Belediyespor ve 1966 Turanspor takımları küme düşen takımlar oldu.

A Grubu’nu altıncı sırada tamamlayan İsmail Okumuş FK ile B Grubu’nu altıncı sırada tamamlayan Kayseri Döğerspor arasında oynanacak olan Play-Out maçını kaybeden bir takımda lige veda edecek.