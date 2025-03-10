Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off turu 3.hafta maçında Özvatanspor ile Esen Metalspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçı Esen Metalspor 4-1 kazandı.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Hacı Güverti, Burhan Başpınar, Muharrem Karaca

Kayserispor iç sahada kaybetmiyor Kayserispor iç sahada kaybetmiyor

Özvatanspor: Ali Birol, Talha Çoban, Sedat Sönmez, Halil Yönlü (Dk.67 Kerem Yıldırım), Erdem Demir, Mücahit Mehmet, Murat Kıraç, Şahin Çavuş, Hüseyin Can Uçar, Mevlüt Metin, Resul Yıldırım

Esen Metalspor: Mustafa Umut Mete, Batuhan Şimşek (Dk.46 Dursun Erdem Yıldız) (Dk.70 Selim Yağmur), Faruk Demir, Cüneyt Turgut, Yusuf Aydoğdu, Selim Başev, Ömercan Korkmaz, Mehmet Ali Kılınç (Burak Dursun), Turgay Aydoğdu, Hakan Bahran, Süleyman Yasa

Goller: Resul Yıldırım Dk.29 (Özvatanspor) Ömercan Korkmaz Dk.19, Süleyman Yasa Dk.56, 64 ve 90 (Esen Metalspor)

Kırmızı kartlar: Emrah Çıtak (Antrenör) Dk.56, Resul Yıldırım Dk.90 (Özvatanspor)

Kaynak: İHA