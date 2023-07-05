Kayseri Süper Amatör Küme’de 2023-2024 sezonunda mücadele edecek 19 takım belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme 2023-2024 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Kayseri 1. Amatör Küme’den çıkan 4 takımın ardından Süper Amatör Küme’de 19 takım mücadele edecek. Bayram sonrası yapılacak olan fikstür çekimi ile yeni sezon heyecanı başlayacak. İşte yeni sezonda mücadele edecek takımlar ise şu şekilde; Erciyes Esen Makine FK, Kayseri Şekerspor, Kayseri Atletikspor, Kocasinan Ülküspor, Başakpınar spor, Kayseri Yolspor, Kocasinan Şimşekspor, Sarıoğlanspor, Kayserigücü FK, Kayseri Esen Metal SK, Yahyalıspor, Argıncıkspor, Sungur FK, Altındağ Akkışlaspor, Kocasinan Yemlihaspor, İsmail Okumuş FK, Sosun Birlikspor, Belsinspor ve 1966 Turanspor.