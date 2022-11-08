UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Kayseri Bölge Karması’nın maçları nedeniyle 1 hafta ertelenen Süper Amatör Küme bu hafta sonunda kaldığı yerden başlayacak.

Türk tarihini eserleri ile yaşatıyor Türk tarihini eserleri ile yaşatıyor

UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Kayseri Bölge Karması’nın maçları nedeniyle 1 hafta ertelenen Süper Amatör Küme bu hafta sonunda kaldığı yerden başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Küme ekipleri lige verilen milli arayı hazırlık karşılaşmaları yaparak değerlendirdi. Cumartesi günü Erkilet Stadı 1 Nolu Saha’da saat 15.00’da oynanacak olan Kocasinan Yemlihaspor-Başakpınarspor karşılaşması ile yeniden başlayacak olan Süper Amatör Küme’de 9. hafta karşılaşmaları oynanacak. Süper Amatör Küme A Grubu’nda 19 puan ile Kayserigücü, B Grubu’nda ise 21 puan ile Erciyes Esen Makine lider olarak mücadelesini sürdürüyor. A Grubu’nda Yahyalıspor ile Kayseri Atletikspor 17’şer puan ile, B Grubu’nda da Kayseri Şekerspor ile Argıncıkspor 18’er puan ile lideri yakından takip ediyor.