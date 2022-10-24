Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 7. hafta geride kalırken, liderler oynadıkları karşılaşmaları kazanarak yoluna devam etti.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 7. hafta geride kalırken, liderler oynadıkları karşılaşmaları kazanarak yoluna devam etti.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda 6. haftayı 15 puan ile lider olarak geride bırakan Kayserigücüspor, Başakpınar ile oynadığı karşılaşmayı 6-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 18 yaptı. B Grubu’nda ise elektrik kesintisinin yaşandığı karşılaşmada lider Erciyes Esen Makine, Altındağ Akkışlaspor’u 3-0 mağlup etti ve puanını 18’e yükselterek liderliğini 7. hafta sonunda da sürdürmesini bildi.

Gruplarında 1 maç eksiği olan her iki grubun lideri de oynadıkları 6 karşılaşmayı da galibiyet alarak geride bıraktı. Süper Amatör Küme’de 7. hafta sonunda şu skorlar alındı:

A Grubu

Kocasinan Yemlihaspor-Trendspor:0-2

Kayserigücü-Başakpınarspor:6-2

Yahyalıspor-Kayseri Gençlerbirliği:5-0

Kayseri Yolspor-Kayseri Atletikspor:0-1

Kocasinan Şimşekspor-Develi Emar: 3-0 (Hükmen)

B Grubu

Özvatanspor-Sungur FK:0-1

Kayseri Şekerspor-Esentepespor:6-1

Gültepespor-Kocasinan Ülküspor:0-1

Kayseri Simya Koleji-Argıncıkspor:2-0

Altındağ Akkışla-Erciyes Esen Makine:0-3