Aynı puana sahip iki takım Erciyes Esen Makine FK ile Kayseri Şekerspor birbirlerine üstünlük sağlamak için sahaya çıkacak.

Aynı puana sahip iki takım Erciyes Esen Makine FK ile Kayseri Şekerspor birbirlerine üstünlük sağlamak için sahaya çıkacak.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Erciyes Esen Makine FK ile Kayseri Şekerspor ligin 17. haftasında kozlarını paylaşacak. 39’ar puana sahip iki takımın zorlu doksan dakikası büyük heyecana sahne olması bekleniyor. Geçtiğimiz haftayı 3 puanla kapatan iki takımın dev maçında kazanan takım şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde edecek. Geride kalan 16. hafta sonunda 15 maça çıkan Kayseri Şekerspor 13 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken Erciyes Esen Makine FK ise 14 maçta 13 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Erciyes Esen Makina FK 2-0’lık sonuçla kazanmıştı.

5 Şubat Pazar günü Erkilet Stadı 2 Nolu Sahada oynanacak olan Erciyes Esen Makine FK ile Kayseri Şekerspor maçı saat 15.00’de başlayacak ve futbolseverlerin bu maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.