Kayseri Süper Amatör Küme’de heyecan, ikinci yarıda kaldığı yerden devam edecek. 10 Eylül’de başlayan Süper Amatör Küme 27 Kasım’da oynanan 11.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. 2 grupta toplam 21 takımın kıyasıya mücadele ettiği Süper Amatör Küme’de A grubunu Kayserigücü Futbol Kulübü, B Grubunda Erciyes Esen Makine FK lider olarak tamamladı. Ligin ilk yarısında A Grubunda yer alan Medipax Kayseri Atletikspor oynadığı 10 maçta mağlubiyet almadı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 2022-2023 sezonunun ilk yarısı hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

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