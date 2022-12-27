2022-2023 futbol sezonu Süper Amatör Küme’de A Grubu’nda Kayserigücü FK’nin puansız BAY geçmesi sonrası Kayseri Atletikspor yeni lider olurken, B Grubunda ise Erciyes Esen Makine FK liderliğini sürdürüyor. Süper Amatör Küme’de 12. hafta alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda ligin ikinci yarısı başladı. Ligde 12 hafta geride kalırken, A Grubunun yeni lideri Kayseri Atletikspor oldu.

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