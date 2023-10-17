Kayseri Süper Amatör Küme’de 2. hafta tamamlandı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda oynanan 8 maçla 2. hafta geride kalırken, 3. hafta heyecanı bu hafta sonu oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. A Grubu’nda Yahyalıspor, B Grubu’nda Kayseri Esen Metal SK ikinci haftayı lider olarak tamamladılar. İlk haftada 8 maçta toplam 30 gol atıldı.
Süper Amatör Küme’de 2. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:
Erciyes Esen Makina FK 2-0 Argıncıkspor
Kayseri Şekerspor 5-0 Sungur FK
İsmail Okumuş FK 0-6 Kayseri Esen Metal SK
Kayseri Atletikspor 3-0 Altındağ Akkışlaspor
Kayseri Yolspor 0-2 Kocasinan Şimşekspor
Kocasinan Ülküspor 0-4 Başakpınarspor
Belsinspor 0-4 Kayserigücü FK
1966 Turanspor 4-0 Sosun Birlikspor
Yahyalıspor 3-0 Sarıoğlanspor (Hükmen)
Kocasinan Yemlihaspor (BAY)