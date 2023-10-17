Kayseri Süper Amatör Küme’de 2. hafta tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda oynanan 8 maçla 2. hafta geride kalırken, 3. hafta heyecanı bu hafta sonu oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. A Grubu’nda Yahyalıspor, B Grubu’nda Kayseri Esen Metal SK ikinci haftayı lider olarak tamamladılar. İlk haftada 8 maçta toplam 30 gol atıldı.

Süper Amatör Küme’de 2. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Erciyes Esen Makina FK 2-0 Argıncıkspor

Kayseri Şekerspor 5-0 Sungur FK

İsmail Okumuş FK 0-6 Kayseri Esen Metal SK

Kayseri Atletikspor 3-0 Altındağ Akkışlaspor

Kayseri Yolspor 0-2 Kocasinan Şimşekspor

Kocasinan Ülküspor 0-4 Başakpınarspor

Belsinspor 0-4 Kayserigücü FK

1966 Turanspor 4-0 Sosun Birlikspor

Yahyalıspor 3-0 Sarıoğlanspor (Hükmen)

Kocasinan Yemlihaspor (BAY)