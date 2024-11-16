Kayseri Süper Amatör Küme’de 5. hafta heyecanı başlıyor. 2 grupta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler de belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme 5. hafta heyecanı başlıyor. İki grupta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Kayseri İl Hakem Kurulu, yarın oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Buna göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde;

Atletikspor-İsmail Okumuşspor: Furkan Emre Arslan

Amaratspor-Özvatanspor: Erkan Kırçıl

Esen Metalspor-Şekerspor: Ahmet Pakırcı

Döğerspor-Argıncıkspor: Halit Karacabay

Kocasinan Şimşek-Erciyes Esen Makine: Hacı Güverti

Tomarza Belediyespor-1966 Turanspor: Hüseyin Keğin

Başakpınarspor-Kayserigücü: Cenk Uluçınar