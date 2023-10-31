Kayseri Süper Amatör Küme’de hafta sonu oynanan 4. hafta tamamlandı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda oynanan 8 maçla 4. hafta geride kalırken, A Grubu’nda Yahyalıspor, B Grubu’nda Kayseri Şekerspor üçüncü haftayı lider olarak tamamladı. 4. haftada oynanan 8 maçta toplam 33 gol atıldı. Süper Amatör Küme’de 4. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:
Erciyes Esen Makina FK 5-0 Kayseri Yolspor
Kocasinan Yemlihaspor 0-4 Yahyalıspor
Kocasinan Şimşekspor 3-1 Kocasinan Ülküspor
Kayseri Esen Metal SK 0-0 Kayseri Atletikspor
Kayseri Şekerspor 6-1 Belsinspor
Kayserigücü FK 4-2 1966 Turanspor
Sosun Birlikspor 0-3 A. Akkışlaspor
Sungur FK 3-1 İsmail Okumuş FK
Başakpınarspor 3-0 Sarıoğlanspor (Hükmen)