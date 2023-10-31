Kayseri Süper Amatör Küme’de hafta sonu oynanan 4. hafta tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda oynanan 8 maçla 4. hafta geride kalırken, A Grubu’nda Yahyalıspor, B Grubu’nda Kayseri Şekerspor üçüncü haftayı lider olarak tamamladı. 4. haftada oynanan 8 maçta toplam 33 gol atıldı. Süper Amatör Küme’de 4. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Erciyes Esen Makina FK 5-0 Kayseri Yolspor

Kocasinan Yemlihaspor 0-4 Yahyalıspor

Kocasinan Şimşekspor 3-1 Kocasinan Ülküspor

Kayseri Esen Metal SK 0-0 Kayseri Atletikspor

Kayseri Şekerspor 6-1 Belsinspor

Kayserigücü FK 4-2 1966 Turanspor

Sosun Birlikspor 0-3 A. Akkışlaspor

Sungur FK 3-1 İsmail Okumuş FK

Başakpınarspor 3-0 Sarıoğlanspor (Hükmen)