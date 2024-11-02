Kayseri Süper Amatör Küme’nin 3. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Amatör Küme’de 3. hafta heyecanı 3 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. 2. haftası geride kalan Süper Amatör Küme’de Pazar günü birbirinden önemli ve zorlu müsabakalar oynanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından 3. haftanın hakemlerini duyuruldu. Süper Amatör Küme’de 3. haftanın programı ve hakemler ise şu şekilde:
3 Kasım 2023 Pazar
Argıncıkspor-Erciyes Esen Makina FK: Ahmet Pakırcı
Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Şekerspor: Cem Eray Eşmekaya
Tomarza Belediyespor-Kayseri Esen Metal SK: Kemal Hattatioğlu
Özvatan Belediyespor-Hacılar Erciyesspor: Ali Yıldız
Amaratspor-Kayserigücü FK: Ebu Taha Rasim Köse
Başakpınarspor-Kayseri Atletikspor: Hacı Güverti
Kayseri Döğerspor- 1966 Turanspor: Berkecan Kalkan