Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B gruplarında Pazar günü oynanan maçların ardından 3. hafta tamamlandı.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda oynanan 7 maçla 3. hafta geride kalırken, A Grubu’nda Amaratspor, B Grubu’nda ise Argıncıkspor haftayı lider olarak tamamladı. 3. haftada oynanan 7 maçta toplam 15 gol atıldı. Süper Amatör Küme’de bu hafta sonu oynanacak olan 4. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. 3. haftada oynanan birbirinden önemli maçlarda favori takımlar puan kaybı yaşadı. Süper Amatör Küme’de 3. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Tomarza Belediyespor 0-1 Kayseri Esen Metal SK 2-0
Erciyes Esen Makina FK 2-2 Argıncıkspor
Kayseri Şekerspor 2-1 Kocasinan Şimşekspor
Kayseri Döğerspor 1-0 1966 Turanspor
Özvatanspor 2-2 Hacılar Erciyesspor
Kayserigücü FK 0-1 Amaratspor
Kayseri Atletikspor 0-1 Başakpınarspor
İsmail Okumuş FK 3-0 Sungur FK (Hükmen)