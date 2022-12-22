Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin ikinci yarısı Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin ikinci yarısı Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 2022-2023 futbol sezonunda ligin ikinci yarısı 24 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan 12. hafta karşılaşmaları ile kaldığı yerden devam edecek. 26 Aralık tarihlerinde oynanan 11. hafta karşılaşmaların ardından Futbol İl Temsilciliği tarafından 3 hafta ara verilen ligde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Süper Amatör Küme’de ligin ikinci yarısında A ve B Gruplarında hem şampiyonluk mücadelesi hem de alt sıralar büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Kayseri Süper Amatör Küme’de 12. haftanın maç programı ise şöyle:

24 Aralık 2022 Cumartesi

Kocasinan Yemlihaspor-Yahyalıspor

Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Yolspor

25 Aralık 2022 Pazar

Erciyes Esen Makine FK-Sungur FK

Argıncıkspor-Esentepespor

Amaratspor-Gençlerbirliği

Trend Gayrimenkul-Kayseri Atletikspor

Kayseri Simya Koleji-Gültepespor

Özvatan Gençlikspor-Kayseri Şekerspor

Gaziosmanpaşaspor-Kocasinan Ülküspor