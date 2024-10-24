Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de Pazar günü 2. hafta maçları oynanacak.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de 2024-2025 sezonu 20 Ekim’de başladı. A ve B Grubu’nda oynanan 7 maçla 1. hafta geride kalırken, 2. hafta müsabakaları ise 27 Ekim Pazar günü oynanacak. 2. haftada oynanacak olan 7 karşılaşma 5 farklı sahada oynanacak. A ve B Gruplarında bir birinden önemli maçların oynanacağı 2. hafta öncesi takımları son çalışmalarını yaparak maç saatini beklemeye başlayacak. Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de 2. hafta maç programı şu şekilde;

27 Ekim Pazar - Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

14.00 1966 Turanspor-Argıncıkspor

16.00 İsmail Okumuş FK-Amaratspor

27 Ekim Pazar - Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

14.00 Kayserigücü FK-Özvatan Belediyespor

16.00 Kayseri Atletikspor-Hacılar Erciyesspor

27 Ekim Pazar Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

15.00 Kayseri Şekerspor-Kayseri Döğerspor

27 Ekim Pazar - Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

15.00 Kayseri Esen Metal SK-Erciyes Esen Makina FK

27 Ekim Pazar - Tomarza İlçe Stadı

13.00 Tomarza Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor