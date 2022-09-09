Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 1. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 1. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kayseri Süper Amatör Küme’de 2022-2023 sezonu yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Yeni sezonun ilk maçlarında Kayseri Gençlerbirliği-Amaratspor ve Gültepespor ile Kayseri Simya Koleji takımları 10 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Argıncık Stadı 1-2 Nolu Sahalarda karşı karşıya gelecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 1. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
10 Eylül 2022 Cumartesi
Kayseri Gençlerbirliği-Amaratspor: Suat Alptekin
Gültepespor-Kayseri Simya Koleji: Süha Adıyaman
11 Eylül 2022 Pazar
Erciyes Esen Makina FK-Sungur FK: Alim Kandemir
Esentepespor-Argıncıkspor: Cemal Emre Gömeç
Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor: Hüseyin Otyakmaz
Kocasinan Ülküspor-G. O.Paşaspor: Ramazan Haymana
Başakpınar Belediyespor-Develi Emar Spor: Hakan Çam
Kayseri Şekerspor-Özvatan BElediyespor: Hüseyin Keğin
Kayseri Atletikspor-Trend Gayrimenkul: Nail Berkant Sarıkaya
Yahyalıspor-Kocasinan Yemlihaspor: Yusuf Uğurlu
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