Kayseri Süper Amatör Küme 2023-2024 sezonunda 1. hafta tamamlandı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda oynanan 8 maçla ilk hafta geride kalırken, 2. hafta heyecanı bu hafta sonu oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. A Grubu’nda Kayseri Yolspor, B Grubu’nda Belsinspor ilk haftayı lider olarak tamamladılar. İlk haftada 8 maçta toplam 30 gol atıldı.
Süper Amatör Küme’de 1. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:
Erciyes Esen Makina FK 2-0 Kocasinan Yemlihaspor
Kayseri Şekerspor 4-2 İsmail Okumuş FK
Sungur FK 2-0 Altındağ Akkışlaspor
Kayseri Yolspor 4-1 Kocasinan Ülküspor
Yahyalıspor 2-1 Kocasinan Şimşekspor
Belsinspor 4-1 Sosun Birlikspor
Kayseri Atletikspor 2-0 Kayserigücü FK
Kayseri Esen Metal SK 3-2 1966 Turanspor
Argıncıkspor 3-0 Sarıoğlanspor (Hükmen)
Başakpınar Belediyespor (BAY)