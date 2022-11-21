Kayseri Süper Amatör Küme’de A Grubunda zirve mücadelesi veren Yahyalıspor, evinde oynadığı maçta lider Kayserigücü FK’yi kaptan Şeyh İsmail Orhan’ın penaltı golü ile 1-0 yendi. Yeşil beyazlılar lidere ilk mağlubiyetini tattırırken zirve iddiasını sürdürdü.
Kayseri Süper Amatör Küme’de A Grubunda zirve mücadelesi veren Yahyalıspor, evinde oynadığı maçta lider Kayserigücü FK’yi kaptan Şeyh İsmail Orhan’ın penaltı golü ile 1-0 yendi. Yeşil beyazlılar lidere ilk mağlubiyetini tattırırken zirve iddiasını sürdürdü.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Alim Kandemir, Ahmet Çıtak, Nail Berkant Sarıkaya
Yahyalıspor: Ersin İptaş, Memduh Çiftçi, (Yusuf Berke Çetin dk.75), Abdullah Büyükelbaşı, Muhammed Bekir Türkmen, Şeyh İsmail Orhan, Batuhan Duran, (İbrahim Şimşek dk.90), Enbiya Kurtuluş, Muhammet Furkan Aslan, Emre Ulu, Erman Deveci, Osman Şentürk, (M. Akif Kaman dk.90)
Kayserigücü FK: Batuhan Yıldırım, Abdullah Gürbüz, Ali Yılmaz, Said Emre Gündoğan, Hüseyin Can Uçar, Kasım Alıcı, (İbrahim Ayyıldırım dk.86), Hasan Yazgan, Murat Mağara, (Alper Durdu dk.65), Dursun Erdem Yıldız, Cüneyt Egemen Karagöz, Eren Torbalı, (M. Fatih Demirezen dk.75)
Gol: Şeyh İsmail Orhan (penaltı) dk.82 (Yahyalıspor)
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