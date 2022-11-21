12 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

12 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Kayseri Süper Amatör Küme’de A Grubunda zirve mücadelesi veren Yahyalıspor, evinde oynadığı maçta lider Kayserigücü FK’yi kaptan Şeyh İsmail Orhan’ın penaltı golü ile 1-0 yendi. Yeşil beyazlılar lidere ilk mağlubiyetini tattırırken zirve iddiasını sürdürdü.

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