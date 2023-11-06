Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Argıncıkspor, ligin 5. haftasında deplasmanda oynadığı maçta lider Yahyalıspor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Özgür Reha Alıcı, Osman Baruk, Serkan Yıldırım
Yahyalıspor: Osman Demirtaş, Mehmet Kurtuluş, Hamit Çetinkaya, Halil İbrahim Avcı, Cüneyt Turgut, Mücahit Baykaldı, Ali Avcı, Halil Aladağ, (Şahin Çavuş dk. 71), Süleyman Yasa, Kasım Alıcı, Hasan Yazgan, (İbrahim Sadri Şimşek dk. 53)
Argıncıkspor: Kemal Çelik, Tahir Can Çeçen, Sedat Kurt, Emircan Yıldırım, Yavuz Selim Kılıçaslan, İsmail Efe, (Doğukan Balıkçı dk. 66), Mustafa Şafak, Turan Derecik, Karahan Hamurcu,(Menduh Çökük dk. 80), Ramazan Durdu, Berat Aydemir, (Emirhan Şükrü dk. 90)
Gol: Doğukan Balıkçı (dk. 88) (Argıncıkspor)