Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda zirve mücadelesi veren Kayserigücü FK ligin 16.haftasında dün oynadığı maçta Trend Gayrimenkulspor ile 1-1 berabere kaldı. 2 golün atıldığı zorlu karşılaşmada 1 kırmızı kart çıktı.

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