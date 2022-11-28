Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda ligin 11. haftasında oynanan karşılaşmada Trend Gayrimenkul ile Başakpınar Belediyespor golsüz berabere kaldı. İki takım da ligin 11. haftasını 1’er puanla kapattı.

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