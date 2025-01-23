Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Tomarza Belediyespor ve 1966 Turanspor, maçların tamamlanmasına 2 hafta kala küme düşen ekipler oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme’de klasman grubu maçlarının tamamlanmasına 2 hafta kala 2 takımın küme düşmesi kesinleşti. Süper Amatör Küme B Grubu’nda bulunan Tomarza Belediyespor ve 1966 Turanspor, lige veda eden iki takım oldu.

Tomarza Belediyespor, 12 haftada 1 galibiyet 2 beraberlik alırken, 9 kez de mağlup oldu. 5 puanı bulunan Tomarza Belediyespor, önümüzdeki sezon 1. Amatör Küme’de boy gösterecek. 1966 Turanspor ise, 12 maçta 1 beraberlik 11 yenilgi alırken, hiç kazanamadı. 1 puanla son sırada bulunan 1966 Turanspor da önümüzdeki sezon 1. Amatör kümede yer alacak.