Goller: Ramazan Bulmuş dk. 6 ve 89, Mehmet Kahveci dk. 79 (Sungur FK)

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda oynanan Sungur FK ile Gaziosmanpaşaspor maçında 3 gol ve 3 kırmızı kart çıktı. İlk yarısı 1-0 tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Sungur FK 2 gol daha bularak sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı ve zirve iddiasını sürdürdü.

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