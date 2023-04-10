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Kayseri Büyükşehir’in iki yeni kütüphanesi daha yolda

Kayseri Büyükşehir’in iki yeni kütüphanesi daha yolda

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Out karşılaşmasında Başakpınarspor rakibi Özvatan Gençlikspor’u 1-0 yenerek ligde kalan ekip oldu. Özvatan Gençlikspor ise Süper Amatör Küme’ye veda eden son takım oldu.

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