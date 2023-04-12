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Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı final maçında Kayseri Atletikspor ile Kayseri Şekerspor karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları neticesinde Kayseri Atletikspor 3-2 kazanarak finale yükseldi.

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