Kayseri Süper Amatör Küme Play Off 2. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Özvatanspor karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol bulan Özvatanspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Cenk Uluçınar, Burhan Başpınar, Furkan Koç
Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Abdullah Öztürk, Yusuf Karaboğa, Çağlar Erdemci, Said Emre Gündoğan, Ali Gökşen, Barış Mert Döğenci, Abdullah Gürbüz, Resul Kahriman, Alper Durdu, Cüneyt Karagöz
Özvatanspor: Ali Birol, Talha Çoban, Sedat Sönmez, Halil Yönlü, Erdem Demir, Ramazan Durdu, Murat Kıraç, Şahin Çavuş, Hüseyin Can Uçar, Mevlüt Metin, Resul Yıldırım
Gol: Resul Yıldırım (Dk. 31) (Özvatanspor)
Kırmızı Kart: Ramazan Durdu (Dk. 90) (Özvatanspor)