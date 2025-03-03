Kayseri Süper Amatör Küme Play Off 2. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Özvatanspor karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol bulan Özvatanspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Cenk Uluçınar, Burhan Başpınar, Furkan Koç

Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Abdullah Öztürk, Yusuf Karaboğa, Çağlar Erdemci, Said Emre Gündoğan, Ali Gökşen, Barış Mert Döğenci, Abdullah Gürbüz, Resul Kahriman, Alper Durdu, Cüneyt Karagöz

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Özvatanspor: Ali Birol, Talha Çoban, Sedat Sönmez, Halil Yönlü, Erdem Demir, Ramazan Durdu, Murat Kıraç, Şahin Çavuş, Hüseyin Can Uçar, Mevlüt Metin, Resul Yıldırım

Gol: Resul Yıldırım (Dk. 31) (Özvatanspor)

Kırmızı Kart: Ramazan Durdu (Dk. 90) (Özvatanspor)

Kaynak: İHA