Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off finalinde Erciyes Esen Makine FK ve Kayseri Atletikspor karşıya geldi. Argıncık Stadı’nda oynanan final maçının normal süresi 1-1 tamamlandı. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Kayseri Atletikspor 2022-2023 sezonunu namağlup olarak şampiyon tamamladı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ramazan Haymana, Ahmet Ulu, Turan Çelik
Erciyes Esen Makine FK: Ali Özkan, Bahtiyar Ekici, Halil Yozgat, Mehmet Ali İmren, Halil İbrahim Avcı, Latif Aydemir, (Mehmet Akif Gürkan dk.75), Gökhan Savranlar, Ramazan Durdu, Osman Şentürk, Bulut Akbaş, Mehmet Yaman, (Abdulsamed Demirel dk.53)
Kayseri Atletikspor: M. Yasin Atıcı, Uğur Taşpınar, Abdullah Arpaç, Yusuf Tolu, Abdulsamed Şimşek, Emre Tunahan Gürbüz, Yusuf Karamanoğulları, Doğukan Kılınç, Furkan Batar, (Buğrahan Çiçek dk.86), Salih Önder, (Tuncay Kara dk.58),
Goller: Bulut Akbaş dk.88 (Erciyes Esen Makine FK),Yusuf Karamanoğulları dk. 87 (penaltı) (Kayseri Atletikspor)
Kırmızı Kartlar: Fazıl Burak dk.76, Muhammet Aktan (maç sonu) (Erciyes Esen Makine FK)
Gol olan penaltılar: Gökhan Savranlar (2), Bulut Akbaş (2), Halil Yozgat (2), Ramazan Durdu (2), Abdulsamed Demirel (2), Mehmet Akif Gürkan (2), Ali Özkan (2), Halil İbrahim Avcı (Erciyes Esen Makine FK), Yusuf Karamanoğulları (2), Emre Tunahan Gürbüz (2), Anıl (2), Uğur Taşpınar (2), Yusuf Tolu (2), M. Yasin Atıcı (2), Buğrahan (2), Abdullah Arpaç, Abdulsamed Şimşek (Kayseri Atletikspor)
Kaçan penaltılar: Bahtiyar Ekici (2), Osman Şentürk (Erciyes Esen Makine FK), Abdulsamed Şimşek, Doğukan Kılınç (Kayseri Atletikspor)