Kayseri Süper Amatör Küme 2024-2025 sezonunun ardından Play-Off programı belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında ilk iki sırayı alan takımların mücadele edeceği Play-Off grubu kuraları geçtiğimiz günlerde çekildi. 23 Şubat 2025 tarihinde oynayacak olan Play-Off 1.hafta maçlarının büyük heyecana sahne olması bekleniyor. İlk kez lig usulüne göre oynanacak olan Play-Off müsabakaları Argıncık Stadı’nda oynanacak. Futbolseverlerin Play-Off maçlarına yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Play-Off 1.hafta maç programı şu şekilde;

23 Şubat 2025 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

13.00 Özvatanspor-Kocasinan Şimşekspor

15.30 Kayseri Esen Metal SK-Hacıalr Erciyesspor