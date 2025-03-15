Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off turu 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off 4. haftasında iki önemli müsabaka daha oynanacak. Kocasinan Şimşekspor ile Özvatanspor, Hacılar Erciyesspor ile Esen Metalspor maçları oynanacak. Argıncık 2 Nolu Saha’da bugün akşam oynanacak Kocasinan Şimşekspor-Özvatanspor maçında Esat Sabuncu düdük çalacak. Saat 21.00’de başlayacak maçta Ahmet İnci ile Alihan Çirkin yardımcı hakem olarak görev üstlenecek.

Play-Off turu 4. haftasının 2. maçı ise 16 Mart Pazar günü oynanacak. Argıncık 2 Nolu Saha’daki maçta Tolga Selvi orta hakem olarak, İbrahim Bayram ile Yasin Emre Ceylan da yardımcı hakem olarak görev yapacak. Bu müsabakanın başlama saati de 21:00 olarak açıklandı.