Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu’nda ligin 2. haftasında Özvatan Gençlikspor, rakibi Kayserigücü FK’yı 7-0 farklı mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Samed Armut, Sinem Özpınar, Fatih Yıldırım
Kayserigücü FK: Batuhan Güven, Alican Kütükcüoğlu, (Emre Kepez dk.46), İsa Can Kara, Önder Karaardıç, (Mahmut Açıkel dk.46), Fatih, Sebahattin Kaya, Baran Özçetin, (Melik Gökbaş dk.80), Ahmet Demir, Bayram Altundağ, Umutcan Güzel, (Kâmil Açıkel dk.25), Eren Ünlü, (Ayaz Ateş dk.65)
Özvatan Gençlikspor: Ali Birol, Sedat Sönmez, Mert Akgöz, Erdem Demir, Kadir Aydoğdu, (Serdar Ekinci dk.83), İsmail Erdi Halis, (Mustafa Türker dk.83), Mehmet Şahin Dinç, Yunus Emre Büyükçekiç, (Mücahit Mehmet Karen dk.67), Serhat Kahraman, Mustafa Büyükçekiç, (Şahin Çavuş dk.67), Resul Yıldırım
Goller: Resul Yıldırım (4), Serhat Kahraman, İsmail Erdi Halis, Mücahit Mehmet Karen (Özvatan Gençlikspor)