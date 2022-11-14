Kayseri Süper Amatör B Grubunda mücadele eden Özvatan Gençlikspor, ligin 9. haftasında evininde oynadığı maçta Esentepespor’u 5-3 mağlup etti.
Kayseri Süper Amatör B Grubunda mücadele eden Özvatan Gençlikspor, ligin 9. haftasında evininde oynadığı maçta Esentepespor’u 5-3 mağlup etti.
Stat: Özvatan İlçe Stadı
Hakemler: Hüseyin Keğin, Yunus Emre Gerez, Nusret Yıldırım
Özvatan Gençlikspor: Osman Gündoğdu, Yasin Burak Deniz, Eren Kaan İpek, Kemal Kargın, (Utku Güverti dk.67), Mükremin Bayrak, Ali Buğra Gökşen, Mustafa Ekinci, (Furkan dk.87), Muhammet Turp, (Furkan dk.90), İbrahim Özdin, (Ümit Erginer dk.87), Yasin Delikuş, (Raşit Şimşek dk.67), Mesut Can Türkaslan
Esentepespor: Numan Öztürk, Yusuf Öztürk, Bayrak Çiçek, (.M Tahsin Yıldırım dk.31), M. Gazi Öztürk, Mustafa Yıldırım, Ahmet Polat, Erdem Demir, Yusuf Yalçın, Yasin Erdoğan, Muhammed Vefa, (Hüseyin Eroğlu dk.87), M. Enes Öztürk, (İbrahim dk.90)
Goller: İbrahim Özdin (2), Muhammet Turp (2), Yasin Delikuş (Özvatan Gençlikspor), M. Gazi Öztürk, Ahmet Polat, Erdem Demir (Esentepespor)
Yorumlar