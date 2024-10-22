Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında Özvatan Belediyespor ile İsmail Okumuşspor karşılaştı. Müsabakayı Özvatan ekibi 1-0 kazandı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Selahattin Ak, Şule Öztürk
Özvatan Belediyespor: Osman Gündoğdu, Sedat Sönmez, Mert Akgöz, Erdem Demir, Talha Çoban, Erdi Halis, Şahin Dinç, Mustafa Büyükçekiç, Şenol Büyükçekiç, Mevlüt Metin, Resul Yıldırım
İsmail Okumuş FK: Çınar Bozlağan, Kaan Maviyıldız, Raşit Kılıç, Buğra Orhan Taştan, Berat Koç, Salih Bada, Emin Deniz, Burak Çalış, Musa Güneş, Can Şimşek, Furkan Keskin
Gol: Resul Yıldırım (Özvatan Belediyespor)
Kaynak: iha