Filistin şehitleri Kayseri’de anıldı Filistin şehitleri Kayseri’de anıldı

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında Özvatan Belediyespor ile İsmail Okumuşspor karşılaştı. Müsabakayı Özvatan ekibi 1-0 kazandı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Selahattin Ak, Şule Öztürk

Özvatan Belediyespor: Osman Gündoğdu, Sedat Sönmez, Mert Akgöz, Erdem Demir, Talha Çoban, Erdi Halis, Şahin Dinç, Mustafa Büyükçekiç, Şenol Büyükçekiç, Mevlüt Metin, Resul Yıldırım

İsmail Okumuş FK: Çınar Bozlağan, Kaan Maviyıldız, Raşit Kılıç, Buğra Orhan Taştan, Berat Koç, Salih Bada, Emin Deniz, Burak Çalış, Musa Güneş, Can Şimşek, Furkan Keskin

Gol: Resul Yıldırım (Özvatan Belediyespor)

Kaynak: iha