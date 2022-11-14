Çağdaş Atan: "Böyle bir günde futbol konuşmak istemiyoruz"

Çağdaş Atan: "Böyle bir günde futbol konuşmak istemiyoruz"

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda ligin 9. haftasında Akkışlaspor, rakibi Kocasinan Ülküspor’u Serkan Güvercin’in golü ile 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

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