Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda zirve mücadelesi veren Kocasinan Şimşekspor, ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Kayseri Gençlerbirliği’ni ikinci yarıda attığı goller ile 6-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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