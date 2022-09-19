Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda ligin 2. haftasında Kocasinan Şimşekspor ile Kayserigücü FK karşı karşıya geldi. Vali Muammer Güler Stadı’nda oynanan zorlu doksan dakikayı 3-1’lik sonuçla Kayserigücü FK kazandı.
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda ligin 2. haftasında Kocasinan Şimşekspor ile Kayserigücü FK karşı karşıya geldi. Vali Muammer Güler Stadı’nda oynanan zorlu doksan dakikayı 3-1’lik sonuçla Kayserigücü FK kazandı.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Osman Baruk, Oğuzhan Bahçıvan
Kocasinan Şimşekspor: Ömer Anıl Polat, Abdulkadir Söyler, F. Yiğit Yılmaz, Halil Yönlü, Halil İbrahim Avcı, Fikret Arda İbiş, (Dk.30 Seyfettin Yesugey dk.30), Naim Can Göksoy, (Emincan Yıldırım dk.70), Murat Kıraç, Cengiz Eşme, Ozan Efe, (İbrahim dk.74) Batuhan Bozkurt Bolat
Kayserigücü FK: Batuhan Yıldırım, Abdullah Gürbüz, (Hüseyin Can Uçar dk.30), Rafet Kayapınar, Said Emre, Ali Yılmaz, (Aziz Çağlar Şahin dk.51) Dursun Erdem, (Dk. 46 Cüneyt Egemen Karagöz dk.46), M. Fatih Demirezen, (Alper Durdu dk.85), Murat Mağara, Kasım Alıcı, Ozan Kaan Özdemir, Hasan Yazgan
Goller: Cengiz Eşme dk.58 (Kocasinan Şimşekspor), 25-64 ve 90+8 Ozan Kaan Özdemir (Kayserigücü FK)
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