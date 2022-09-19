Goller: Cengiz Eşme dk.58 (Kocasinan Şimşekspor), 25-64 ve 90+8 Ozan Kaan Özdemir (Kayserigücü FK)

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda ligin 2. haftasında Kocasinan Şimşekspor ile Kayserigücü FK karşı karşıya geldi. Vali Muammer Güler Stadı’nda oynanan zorlu doksan dakikayı 3-1’lik sonuçla Kayserigücü FK kazandı.

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