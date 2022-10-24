Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Kayserigücüspor, Başakpınarspor ile Argıncık Stadı 2 Nolu Saha’da oynadığı karşılaşmayı 6-2 kazanarak puanını 18 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

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