Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Kayserigücü, ligin 3. haftasında oynadığı maçta Kocasinan Yemlihaspor’u 5-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

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