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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda ligin 21. haftasında Kayserigücü ile Yahyalıspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçı Kayserigücü karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

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