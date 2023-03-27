Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda ligin 21. haftasında Kayserigücü ile Yahyalıspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçı Kayserigücü karşılaşmayı 3-2 kaybetti.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı, İbrahim İmrağ, Hamza Yıldız
Kayserigücü: Barış Aksu, Abdullah Gürbüz, Murat Şen, Ahmet Yumutkan, Hüseyin Can Uçar, Muhammet Furkan Aslan, Buğra Kara, Murat Mağara, Kasım Alıcı, Turgut Yetük, Eren Torbalı (Dk. 49 Yunus Emre Mert)
Yahyalıspor: Mehmet Can Keser, Ali Şahin, Ahmet Kahveci, Şeyh İsmail Orhan, Abdullah Büyükelbaşı (Dk. 53 Muaz Guzay xx), İbrahim Sadri Şimşek, Emre Ulu, Batuhan Duran, Ali Kılıçkaya (Dk. 85 Muhammed Mustafa Çilsal), Emre Özcan, Enbiya Kurtuluş (Dk. 75 Nurhak Özel)
Goller: Buğra Kara (Dk. 23) , Kasım Alıcı (Dk. 65) (Kayserigücü), Emre Özcan (Dk. 25, 90) , Muaz Guzay (Dk. 76) (Yahyalıspor)
Kırmızı Kart: Buğra Kara (Dk. 78) (Kayserigücü)