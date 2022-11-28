Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında Kayserigücü, rakibi Kayseri Yolspor’u 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.

U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 - Adana Demirspor: 0 U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 - Adana Demirspor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında Kayserigücü, rakibi Kayseri Yolspor’u 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.

Stat: Argıncık 1 Nolu saha

Hakemler: Ahmet Ulu, Erkan Kırçıl, Caner Kalem

Kayserigücü: Batuhan Yıldırım, Abdullah Gürbüz (Dk.90+2 Murat Şen), Hüseyin Can Uçar, Said Emre, İbrahim Ayyıldırım, Kasım Alıcı, Hasan Yazgan (Dk.83 Alper Durdu), Murat Mağara (Dk.90+2 Yusuf Aydoslu), M. Fatih Demirezen, Dursun Erdem Yıldız, Eren Torbalı (Dk.65 Cüneyt Egemen Karagöz)

Kayseri Yolspor: Abdullah Yakup Boyraz, Sefa Şahin (Dk.86 Murat Akbulut), Yaşar Çam, Sedat Sönmez, Hamit Doğan, Muaz Guzay (Dk.90+3 Cemal Pınar), Mehmet Kındık (Dk.15 Salih Bahadır Soylu), Adem Şener, Resul Kahriman, Abdullah Dudak, Muhammet Akçiçek

Goller: İbrahim Ayyıldırım dk.20, Murat Mağara dk.82 (penaltı) (Kayserigücü FK)